ЕС намерен выделить Украине I транш по новой программе финпомощи на этой неделе

Украина получит первые 3 млрд евро из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС общим объемом 18 млрд евро на этой неделе, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании ЕС о предоставлении Украине финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд евро последует позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - написал Домбровскис в твиттере.

Как сообщалось ранее, новая программа макрофинансовой помощи предусматривает ряд условий, в частности принятие Киевом мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.

Предыдущая программа финпомощи Киеву со стороны ЕС предполагала выделение 9 млрд евро, однако Украина получила лишь 6 млрд евро. Остальные 3 млрд евро были включены в пакет финпомощи на 2023 год.