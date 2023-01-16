ЕС намерен выделить Украине I транш по новой программе финпомощи на этой неделе

Украина получит первые 3 млрд евро из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС общим объемом 18 млрд евро на этой неделе, заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании ЕС о предоставлении Украине финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд евро последует позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - написал Домбровскис в твиттере.
Как сообщалось ранее, новая программа макрофинансовой помощи предусматривает ряд условий, в частности принятие Киевом мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.
Предыдущая программа финпомощи Киеву со стороны ЕС предполагала выделение 9 млрд евро, однако Украина получила лишь 6 млрд евро. Остальные 3 млрд евро были включены в пакет финпомощи на 2023 год.
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