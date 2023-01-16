Скончалась Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида в понедельник ушла из жизни в возрасте 95 лет, сообщает ANSA со ссылкой на заявление ее семьи.
В последний раз Лоллобриджида появлялась на публике 21 ноября 2022 г., когда она участвовала в воскресном развлекательном шоу.
Лоллобриджида прославилась в 1950-х годах. Известна ролями в фильмах "Фанфан-Тюльпан" режиссёра Кристиана-Жака, "Собор Парижской Богоматери" режиссёра Жана Деланнуа, "Бурное море" Ренато Кастеллани. Работала с режиссерами Альберто Латтуадой, Витторио Де Сикой, Марио Моничелли, Пьетро Джерми, Алессандро Блазетти и Марио Солдати.
Актриса родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко.
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