Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Дальнее зарубежье 16.01.2023 16:09

Скончалась Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида в понедельник ушла из жизни в возрасте 95 лет, сообщает ANSA со ссылкой на заявление ее семьи.

В последний раз Лоллобриджида появлялась на публике 21 ноября 2022 г., когда она участвовала в воскресном развлекательном шоу.

Лоллобриджида прославилась в 1950-х годах. Известна ролями в фильмах "Фанфан-Тюльпан" режиссёра Кристиана-Жака, "Собор Парижской Богоматери" режиссёра Жана Деланнуа, "Бурное море" Ренато Кастеллани. Работала с режиссерами Альберто Латтуадой, Витторио Де Сикой, Марио Моничелли, Пьетро Джерми, Алессандро Блазетти и Марио Солдати.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, АКТРИСА, КОНЧИНА


Похожие новости


В Италии скончалась актриса Моника Витти, игравшая в фильмах Антониони

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az