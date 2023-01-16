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ТЭК 16.01.2023 16:18

Алиев оценил потенциал ВИЭ в Азербайджане почти в 200 ГВт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценивает потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике почти в 200 гигаватт (ГВт).

«На суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. То есть, в целом имеется потенциал почти в 200 ГВт», - сказал Алиев, выступая в понедельник на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Президент Азербайджана отметил необходимость иметь достаточное количество экспортных маршрутов для поставок электроэнергии за рубеж, добавив, что эти проекты поэтапно реализуются.

Коснувшись сотрудничества азербайджанской стороны с компанией Masdar из ОАЭ, Алиев выразил мнение, что, только благодаря ему «Азербайджан станет серьезным экспортером «зеленой энергии».

«Вчера (в воскресенье – ИФ-Аз) Masdar и SOCAR подписали соглашения о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт. Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов», - считает Алиев.

По мнению главы государства, меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные с международными энергетическими компаниями, позволят Азербайджану производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ВИЭ, ПОТЕНЦИАЛ

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