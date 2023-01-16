Алиев оценил потенциал ВИЭ в Азербайджане почти в 200 ГВт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценивает потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в республике почти в 200 гигаватт (ГВт).
«На суше имеется потенциал 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), а также 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. То есть, в целом имеется потенциал почти в 200 ГВт», - сказал Алиев, выступая в понедельник на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Президент Азербайджана отметил необходимость иметь достаточное количество экспортных маршрутов для поставок электроэнергии за рубеж, добавив, что эти проекты поэтапно реализуются.
Коснувшись сотрудничества азербайджанской стороны с компанией Masdar из ОАЭ, Алиев выразил мнение, что, только благодаря ему «Азербайджан станет серьезным экспортером «зеленой энергии».
«Вчера (в воскресенье – ИФ-Аз) Masdar и SOCAR подписали соглашения о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 4 ГВт. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 ГВт. Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов», - считает Алиев.
По мнению главы государства, меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные с международными энергетическими компаниями, позволят Азербайджану производить в общей сложности до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии.
Р.Керимов
Президенты Азербайджана и Латвии проведут встречу в Давосе на «полях» ВЭФ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
В Азербайджане выявлено всего два случая COVID-19
Twitter пытается завлечь рекламодателей бесплатной рекламой
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Число атомных энергоблоков в Китае составляет 53, еще 28 строятся
В Израиле вступил в должность новый глава Генштаба армии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают