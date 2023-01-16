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Дальнее зарубежье 16.01.2023 16:42

В Израиле вступил в должность новый глава Генштаба армии

Херцль Халеви вступил в должность главы Генштаба армии обороны Израиля, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Авива Кохави, сообщает в понедельник "Едиот ахронот".

Торжественная церемония состоялась в присутствии премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Они присвоили Халеви звание генерал-лейтенанта - высшее воинское звание в израильской армии.

"Сегодня я принимаю на себя командование армией обороны Израиля, защитницы страны и ее граждан. Когда я, молодым человеком, стоял у ворот призывного пункта, я не планировал, что это мое путешествие станет настолько длительным", - сказал Халеви в своей речи после вступления в должность.

"Наш ответ на угрозы заключается в преимуществах обеспечения безопасности, в сдерживании, в передовых возможностях и в большой компетентности. Пусть наши враги знают: когда мы что-то говорим, мы также знаем, как это выполнить, и способны выполнить значительно больше, чем говорим", - отметил он.

Халеви начал военную службу в 1985 году. За это время он командовал различными подразделениями армии обороны Израиля. Кроме того, он возглавлял Отдел оперативного Управления разведки генерального штаба. До нового назначения Халеви был заместителем главы Генштаба армии обороны Израиля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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