Moody`s ждет высокой волатильности на рынке нефти в 2023г

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне $100 за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне $50-70 за баррель.
Траектория цен на нефть в нынешнем году остается неопределенной и будет зависеть от экономической ситуации в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Moody`s. При этом агентство ожидает высокой волатильности на рынке.
Падение цен на нефть с июня отражает ослабление рыночных ожиданий в отношении роста спроса на фоне возросших рисков рецессии в США и Европе и краткосрочного ослабления спроса из Китая в связи с антиковидными ограничениями, пишет агентство.
Кроме того, Moody`s отмечает снижение риска скачка цен на нефть, связанного с введением потолка цен на российскую нефть в декабре и угрозой ответных мер со стороны РФ.
Агентство отмечает, что неопределенность в отношении роста спроса в Европе, США и на развивающихся рынках остается непривычно высокой. В случае, если экономики Китая, Европы и Штатов не восстановятся или ситуация усугубится, цены на нефть могут опуститься существенно ниже текущих уровней в $80 за баррель.
В свою очередь, устойчивость экономик США и Европы наряду с более существенным, чем ожидается, восстановлением экономики Китая окажет поддержку нефтяным ценам.
Еще одним фактором, способствующим росту котировок, является ограниченное предложение, отмечает Moody`s.
Президенты Азербайджана и Латвии проведут встречу в Давосе на «полях» ВЭФ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
В Азербайджане выявлено всего два случая COVID-19
Twitter пытается завлечь рекламодателей бесплатной рекламой
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Число атомных энергоблоков в Китае составляет 53, еще 28 строятся
В Израиле вступил в должность новый глава Генштаба армии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают