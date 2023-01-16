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Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

ТЭК 16.01.2023 16:47

Moody`s ждет высокой волатильности на рынке нефти в 2023г

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне $100 за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне $50-70 за баррель.

Траектория цен на нефть в нынешнем году остается неопределенной и будет зависеть от экономической ситуации в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Moody`s. При этом агентство ожидает высокой волатильности на рынке.

Падение цен на нефть с июня отражает ослабление рыночных ожиданий в отношении роста спроса на фоне возросших рисков рецессии в США и Европе и краткосрочного ослабления спроса из Китая в связи с антиковидными ограничениями, пишет агентство.

Кроме того, Moody`s отмечает снижение риска скачка цен на нефть, связанного с введением потолка цен на российскую нефть в декабре и угрозой ответных мер со стороны РФ.

Агентство отмечает, что неопределенность в отношении роста спроса в Европе, США и на развивающихся рынках остается непривычно высокой. В случае, если экономики Китая, Европы и Штатов не восстановятся или ситуация усугубится, цены на нефть могут опуститься существенно ниже текущих уровней в $80 за баррель.

В свою очередь, устойчивость экономик США и Европы наряду с более существенным, чем ожидается, восстановлением экономики Китая окажет поддержку нефтяным ценам.

Еще одним фактором, способствующим росту котировок, является ограниченное предложение, отмечает Moody`s.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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