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Здравоохранение 16.01.2023 16:43

В Азербайджане выявлено всего два случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 379, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 77 случаях.

За 24 часа от COVID-19 умер один человек (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 50 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 872 человека (+11 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 457 человек.

За сутки медики провели 676 тестов на коронавирус против 2 тыс. 210 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 458 тыс. 556 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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