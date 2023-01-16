В Азербайджане выявлено всего два случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 379, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 77 случаях.
За 24 часа от COVID-19 умер один человек (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 50 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 872 человека (+11 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 457 человек.
За сутки медики провели 676 тестов на коронавирус против 2 тыс. 210 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 458 тыс. 556 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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