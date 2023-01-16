Сборы по ОМС в Азербайджане в 2022г превысили 822 млн манатов - Джаббаров

В 2022 году сборы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане составили 822,2 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2022 году сборы по ОМС в Азербайджане составили 822,2 млн манатов, что на 38,1% выше показателя 2021 года», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Внедрение ОМС в Азербайджане началось с января 2020 года.

Б.Рустамбеков