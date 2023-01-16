Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Финансы 16.01.2023 16:52

Сборы по ОМС в Азербайджане в 2022г превысили 822 млн манатов - Джаббаров

В 2022 году сборы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане составили 822,2 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2022 году сборы по ОМС в Азербайджане составили 822,2 млн манатов, что на 38,1% выше показателя 2021 года», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Внедрение ОМС в Азербайджане началось с января 2020 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОМС, СБОРЫ


Похожие новости


Сборы по ОМС в Азербайджане в I квартале превысили 112 млн манатов Сборы страховых взносов по ОМС в Азербайджане начнутся с 1 апреля 2020г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az