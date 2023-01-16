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Инфраструктура и тендеры 16.01.2023 16:54

ВВ Азербайджана отбирают поставщика мягкого инвентаря и спецодежды на 2023г

Главное управление внутренних войск (ВВ) министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана объявило тендер на поставку мягкого инвентаря, постельных принадлежностей и спецодежды на 2023 год.

Отбор проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 569-95-10, контактное лицо – Эльшад Алиев.

Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 2 марта 2023г. Вскрытие предложений претендентов состоится 3 марта 2023г в 12:00.

Стоимость предмета тендера оценивается более $3 млн.

Р.Керимов

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Тэги: МВД, ТЕНДЕР


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