ВВ Азербайджана отбирают поставщика мягкого инвентаря и спецодежды на 2023г

Главное управление внутренних войск (ВВ) министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана объявило тендер на поставку мягкого инвентаря, постельных принадлежностей и спецодежды на 2023 год. Отбор проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99412) 569-95-10, контактное лицо – Эльшад Алиев. Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 2 марта 2023г. Вскрытие предложений претендентов состоится 3 марта 2023г в 12:00. Стоимость предмета тендера оценивается более $3 млн. Р.Керимов

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