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ТЭК 16.01.2023 20:40

Казахстан намерен создать привлекательные условия для инвестиций в ВИЭ-проекты - Токаев

Казахстан планирует создать привлекательные условия для инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По информации пресс-службы главы государства, Токаев выступил в понедельник на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и проинформировал участников форума о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

"Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов", - приводит пресс-служба слова президента.

Токаев отметил, что, как ожидается, к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов.

"Еще одним перспективным направлением является "зеленый" водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода", - сказал он.

Президент напомнил, что Казахстан принял на себя долгосрочные обязательства по достижению углеродной нейтральности. "Фактически, наша страна одной из первых ратифицировала Парижское соглашение. Вслед за этим мы сформулировали амбициозную, но продуманную политику, которая направлена на диверсификацию экономики и продвижение возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий", - отметил президент.

По состоянию на ноябрь 2022 года, в Казахстане доля "зеленой" энергии в общем объеме выработки составляла порядка 3%. К 2030 году планируется рост этого показателя до 15%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВИЭ, ИНВЕСТИЦИИ

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