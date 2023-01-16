ЕС готов принять новые санкции против Ирана, но решение за государствами-членами

Обстановка в Иране не исключает очередных санкций ЕС против Тегерана, но это вопрос компетенции государств-членов, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Мы не предвосхищаем возможные решения министров иностранных дел на заседании ежемесячного Совета ЕС. Я только могу подтвердить, что в следующий понедельник (23 января - ИФ) состоится такое заседание и что Иран - тема, которая с большой вероятностью будет включена в повестку дня. Повестка пока еще разрабатывается, но, учитывая развитие событий в Иране, идущее явно в неверном направлении, такой пункт более чем вероятен", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном обсуждении главами МИД стран ЕС очередных санкций против Ирана, сообщения о которых появились в западных СМИ.

Стано указал на продолжение репрессий иранских властей против манифестантов, на казнь ирано-британского гражданина, напомнил о подозрениях ЕС относительно военного сотрудничества Ирана с Россией и уже принятых в отношении Тегерана санкциях Евросоюза.

"Мы внимательно следим за ситуаций. И мы полностью готовы реагировать и принять другие ограничительные меры, если будет необходимо. Но решать будут, конечно, государства-члены. На данный момент дискуссии между государствами-членами конфиденциальные, на этой стадии мы их не комментируем", - отметил представитель Борреля.