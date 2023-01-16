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Дальнее зарубежье 16.01.2023 19:15

В Турции отбуксировали севший на мель в Босфоре сухогруз

В Турции отбуксировали украинский сухогруз, севший на мель, однако Босфорский (Стамбульский) пролив пока все еще закрыт для судоходства, передает в понедельник агентство "Анадолу".

В сообщении отмечается, что операция по снятию с мели грузового корабля длилась четыре часа.

Движение в настоящий момент приостановлено в обоих направлениях.

В понедельник утром сообщалось, что в Босфорском проливе приостановили движение судов после того, как сухогруз, следовавший в Стамбул из Украины, сел на мель. ЧП произошло из-за отказа руля, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, информации об экологическом ущербе не поступало.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, СУХОГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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