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Дальнее зарубежье 16.01.2023 20:10

Глава ЕК анонсировала первый транш в 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из 18 млрд на 2023 год

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине 17 января первого транша в 3 млрд евро в рамках обещанной в минувшем году макрофинансовой помощи в 18 млрд евро.

"Завтра мы уже выплатим первые 3 млрд евро из 18 млрд макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре", - сообщила глава ЕК в понедельник в своем твиттере.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.

"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро", - говорилось в коммюнике Совета ЕС.

В документе объяснялось, что сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.

"Цель состоит в оказании краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и первоначальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления с целью помощи Украине на ее пути к европейской интеграции", - сообщалось в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ТРАНШ


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