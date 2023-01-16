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Регион 16.01.2023 19:45

Эрдоган обсудил с Путиным идею производства в Турции муки из российского зерна и поставки её в Африку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник вновь заявил о готовности Анкары к посредничеству в урегулировании на Украине, а также стороны обсудили тему зерна, передает агентство "Анадолу".

"Президент Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной", - отмечается в сообщении агентства, которое ссылается на управление по связям администрации президента Турции.

Кроме того, в сообщении говорится, что два лидера "обменялись мнениями по конкретным шагам на пути помола российского зерна в муку в Турции с целью последующей поставки в страны Африки".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции газового "хаба", ситуацию вокруг Украины и вопрос об обмене пленными, реализацию "зерновой сделки".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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