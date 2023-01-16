Нефть ускорила снижение

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь впервые за восемь сессий.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 подешевели на $0,78 (0,91%) - до $84,50 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на $0,75 (0,94%) - до $79,11 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.
Активность на нефтяном рынке в понедельник снижена, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.
На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.
Также аналитики оценивают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на пять единиц и составило 623. Количество газовых установок сократилось на две, до 150.
Между тем основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жестких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.
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