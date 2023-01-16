Goldman Sachs повысил прогноз цен на алюминий, ожидает подъема спроса в Европе и Китае

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы стоимости алюминия, отметив, что повышение спроса на металл в Европе и Китае может привести к его дефициту.
Средняя цена алюминия в Лондоне в этом году составит $3125 за тонну, прогнозируют аналитики Николас Сноудон и Адити Рай. Это существенно выше ожидавшихся ранее $2563 за тонну.
По оценкам экспертов, стоимость меди в следующие 12 месяцев поднимется до отметки в $3750 за тонну.
Аналитики Goldman отмечают, что запасы металла на мировом рынке за последний год сократились на 900 тыс. тонн и находятся на минимальном уровне с 2002 года - 1,4 млн тонн.
"С учетом оживления макроэкономической среды, ослабления позитивных для доллара США факторов, а также замедления темпов повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) импульс к росту цен на медь будет усиливаться весной", - говорится в обзоре Goldman, который цитирует агентство Bloomberg.
Цены на алюминий в начале января держатся около уровня в $2600 за тонну, что является максимумом с июня 2022 года. С начала этого года металл подорожал уже более чем на 9% на опасениях роста спроса и снижения предложения на рынке.
Президенты Азербайджана и Латвии проведут встречу в Давосе на «полях» ВЭФ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
В Азербайджане выявлено всего два случая COVID-19
Twitter пытается завлечь рекламодателей бесплатной рекламой
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Bosch сменила главу представительства в РФ и СНГ
Министр обороны Великобритании подтвердил решение передать Киеву роту танков Challenger 2 и десятки САУ AS-90
Происходящие в Иране события не облегчают работу по СВПД, ситуация сложная - представитель Борреля
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают