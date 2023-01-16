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13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Бизнес и законодательство 16.01.2023 20:19

Goldman Sachs повысил прогноз цен на алюминий, ожидает подъема спроса в Европе и Китае

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы стоимости алюминия, отметив, что повышение спроса на металл в Европе и Китае может привести к его дефициту.

Средняя цена алюминия в Лондоне в этом году составит $3125 за тонну, прогнозируют аналитики Николас Сноудон и Адити Рай. Это существенно выше ожидавшихся ранее $2563 за тонну.

По оценкам экспертов, стоимость меди в следующие 12 месяцев поднимется до отметки в $3750 за тонну.

Аналитики Goldman отмечают, что запасы металла на мировом рынке за последний год сократились на 900 тыс. тонн и находятся на минимальном уровне с 2002 года - 1,4 млн тонн.

"С учетом оживления макроэкономической среды, ослабления позитивных для доллара США факторов, а также замедления темпов повышения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) импульс к росту цен на медь будет усиливаться весной", - говорится в обзоре Goldman, который цитирует агентство Bloomberg.

Цены на алюминий в начале января держатся около уровня в $2600 за тонну, что является максимумом с июня 2022 года. С начала этого года металл подорожал уже более чем на 9% на опасениях роста спроса и снижения предложения на рынке.

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Тэги: АЛЮМИНИЙ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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