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ТЭК 16.01.2023 21:25

Сингапурская Indorama купила грузинский химзавод "Руставский азот"

АО "Руставский азот" (ранее - химкомбинат "Азот", г.Рустави, Грузия), единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе, продан компании Indorama Corporation (Сингапур), сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Отмечается, что 100% акций крупнейшего химического предприятия по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье у EU Investments купила грузинская "дочка" сингапурской Indorama.

Стоимость сделки министерство не уточняет.

С сентября 2016 года владельцем "Руставского азота" являлась EU Investment, аффилированная с Банком Грузии (один из крупнейших коммерческих банков страны).

Продукция завода реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Азербайджан, Армению, а также в Грецию, Израиль, Италию, Францию, Испанию, Турцию и другие страны. Мощности предприятия при полной нагрузке позволяют выпускать около 450 тыс. тонн минудобрений, 400 тыс. тонн аммиака, 10 тыс. тонн цианистого натрия в год. На экспорт идет около 85% продукции.

Indorama Corporation входит в число ведущих химических холдингов в Азии, производит азотные и фосфорные удобрения, полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ХИМЗАВОД, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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