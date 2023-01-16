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Дальнее зарубежье 16.01.2023 21:32

Министр обороны Великобритании подтвердил решение передать Киеву роту танков Challenger 2 и десятки САУ AS-90

Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

"Сегодня я могу сообщить о самом большом, на данный момент, пакете военной помощи (...) Он включает себя роту танков Challenger 2, бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Также мы передадим установки AS-90", - приводят британские СМИ выдержки из выступления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Палате общин.

Ранее офис британского премьера сообщал, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ускорения военной помощи.

"Рота в составе 14 танков отправится на Украину в ближайшие недели", - говорилось в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, на Даунинг-стрит отмечали, что, как ожидается, за танками последуют около 30 самоходных орудий AS-90.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТР, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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