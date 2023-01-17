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СНГ 17.01.2023 15:04

Товарооборот Кыргызсана и России приближается к $3 млрд

За 11 месяцев прошлого года объем экспортно-импортных операций между Кыргызсаном и Россией составил $2,98 млрд, сообщается во вторник в отчете Национального статистического комитета республики.

В документе указано, что внешнеторговый оборот Киргизии со странами СНГ за 11 месяцев 2022 года составил $4,830 млрд, со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 4,156 млрд. Товарооборот за отчетный период с Россией составил $2,984 млрд, с Казахстаном - $1,076 млрд.

По информации Нацстаткома, в январе-ноябре 2021 года киргизско-российский товарооборот составил $2,03 млрд.

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Тэги: КЫРГЫЗСАН, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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