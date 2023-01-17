Товарооборот Кыргызсана и России приближается к $3 млрд

За 11 месяцев прошлого года объем экспортно-импортных операций между Кыргызсаном и Россией составил $2,98 млрд, сообщается во вторник в отчете Национального статистического комитета республики.

В документе указано, что внешнеторговый оборот Киргизии со странами СНГ за 11 месяцев 2022 года составил $4,830 млрд, со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 4,156 млрд. Товарооборот за отчетный период с Россией составил $2,984 млрд, с Казахстаном - $1,076 млрд.

По информации Нацстаткома, в январе-ноябре 2021 года киргизско-российский товарооборот составил $2,03 млрд.