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Макроэкономика 17.01.2023 16:03

Три четверти CEO мировых компаний прогнозируют снижение мирового ВВП

Перспектива неминуемой глобальной рецессии вызывает опасения у представителей бизнеса, пытающихся оценить ее вероятные последствия для собственных стран и компаний.

Две три экономистов, участвовавших в опросе Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявили, что ожидают рецессии в мировой экономике в 2023 году на фоне сокращения расходов компаниями. При этом 18% опрошенных считают экономический спад "очень вероятным".

ВЭФ, который проходит в Давосе 16-20 января, собрал более 2,7 тыс. топ-менеджеров, банкиров и экономистов. Впервые с 2020 года форум проходит в очном формате.

Другой опрос, который провела PwC, показал самый мрачный настрой руководителей мировых компаний с начала сбора этих данных в 2011 году. В опросе, проведенном в октябре и ноябре 2022 года, приняли участие главы 4,41 тыс. компаний из 105 стран мира.

73% респондентов PwC заявили, что ожидают снижения мирового ВВП в следующие 12 месяцев.

"Прогноз глав мировых компаний является самым пессимистичным за 12 лет и существенно отличается от оптимистичных ожиданий 2021 и 2022 гг., когда соответственно 76% и 77% опрошенных ожидали ускорение темпов экономического роста", - отмечается в пресс-релизе PwC, опубликованном в понедельник вместе с открытием ВЭФа.

Инфляция, макроэкономическая волатильность и геополитические факторы, по мнению глав компаний, несут в себе наибольшую угрозу для их бизнеса.

Почти 40% респондентов PwC не уверены, что их компании смогут остаться экономически жизнеспособными через 10 лет, если не трансформируют бизнес. Эта цифра стала главным сюрпризом в результатах опроса, отметил глава международной сети PwC Боб Мориц.

"В краткосрочной перспективе компании озабочены тем, как справиться с ценовым давлением, - говорит Мориц. - Главными вопросами на долгосрочную перспективу являются цепочки поставок, климатические и технологические факторы".

"Руководители компаний должны принимать меры сейчас, чтобы выжить в следующие два года и вырасти в следующие 10 лет", - отмечает эксперт.

Порядка 60% опрошенных не планирует сокращение рабочих мест, а 80% - не собирается снижать зарплаты.

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Тэги: МИР, КОМПАНИИ, PWC, ОПРОС


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