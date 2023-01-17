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Дальнее зарубежье 17.01.2023 16:32

Премьер Швеции предлагает ЕС обсудить возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон заявил о приоритетности поддержки Украины для стран Евросоюза и предложил обсудить возможность использования замороженных на Западе российских активов для восстановления украинской экономики.

"Наша задача в том, чтобы продолжать поддерживать Украину", - сказал Кристерссон, представляя во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге программу шведского председательства.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине связать ее будущее с Европейским союзом.

"Наша роль в качестве председателя совета означает, что мы должны следить за тем, чтобы союз сохранял свою экономическую, политическую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Например, мы должны следить за тем, чтобы на Украине продолжались реформы на пути ее вступления в ЕС. Это также означает, что мы должны работать над решением возобновления экономической жизни и восстановления Украины вместе со всеми нашими международными партнерами", - сказал Кристерссон.

В связи с этим он напомнил американский "план Маршалла" восстановления Европы после Второй мировой войны.

"И в этом усилии замороженные российские активы должны быть частью проблемы, но также и решения. Я рассчитываю на очень углубленный анализ того, как демократический мир сможет объединиться, чтобы использовать эти деньги с целью восстановления части разрушенного", - сказал премьер-министр Швеции.

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