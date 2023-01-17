Инфляция в Азербайджане в декабре составила 1%, среднегодовая - ускорилась до 13,9%

В Азербайджане в декабре 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 1% против инфляции в 1% в ноябре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в декабре составила 1%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, услуги - на 0,4%», - отметили в Госкомстате.

Инфляция в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составила 14,4%. При этом продовольственные товары в декабре 2022 года по сравнению декабрем 2021 года подорожали на 19%.

По данным статистики, в декабре мясо и мясная продукция подорожали на 0,2%, хлебобулочная продукция - на 0,5%, молочная продукция - на 0,8%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,4%, сливочное и растительное масла - на 0,2%, яйца - на 2,5%, овощи - на 7,8%, рыба и рыбная продукция - на 1,4%, чай и какао – на 1,2%, фрукты - на 2,1%, спиртные напитки – 0,2%, сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты – 0,9%.

Цена на табачные изделия в декабре не изменились.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец декабря 2022 года составила 13,9% (на конец ноября 2022 года – 13,8%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец декабря составила 19,5%, по непродовольственным товарам – 8,6%, услугам – 10,4%.

Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

Н.Аббасова