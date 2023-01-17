Kapital Bank увеличил в 2022г активы почти на 17%, прибыль – в 1,7 раза

ОАО «Kapital Bank» увеличил в 2022 году активы на 16,6% - до 7 млрд 822,164 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на конец 2022 года составил 3 млрд 157,769 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 19% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 14,4% - до 1 млрд 833,106 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 19,6% - до 908,342 млн манатов, операциям с недвижимостью – на 43% - до 416,321 млн манатов.
Обязательства банка оцениваются в 6 млрд 995,518 млн манатов (рост на 15,4%).
Депозитный портфель банка равен 6 млрд 98,625 млн манатов (рост на 17,4%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 642,452 млн манатов (рост на 41%).
Капитал банка равен 826,646 млн манатов (рост на 27,5%), уставный капитал - 265,85 млн манатов (рост на 8,1%). Суммарная нераспределенная прибыль банка на 31 декабря 2022 года оценивается в 517,817 млн манатов (рост на 42,6%).
По итогам 2022 года чистая прибыль банка составила 308,047 млн манатов (рост на 71,2% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
ОАО «Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).
Х.Насирзаде
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