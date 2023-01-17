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Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 79.07 -0.79 Brent 84.46 -0.82

ТЭК 17.01.2023 15:29

Нефть дорожает

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:08 составляет $85,15 за баррель, что на $0,69 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Негативным фактором для рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу возможной рецессии, пишет Trading Economics. При этом ОПЕК выказывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, приводит агентство Bloomberg слова генерального секретаря организации Хайсама аль-Гайса.

По оценке организации, в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и рост закупок со стороны КНР - это хороший сигнал.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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