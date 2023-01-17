Нефть дорожает

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:08 составляет $85,15 за баррель, что на $0,69 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,01 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Негативным фактором для рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу возможной рецессии, пишет Trading Economics. При этом ОПЕК выказывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, приводит агентство Bloomberg слова генерального секретаря организации Хайсама аль-Гайса.
По оценке организации, в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и рост закупок со стороны КНР - это хороший сигнал.
Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.
Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.
На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства.
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