Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 79.07 -0.79 Brent 84.46 -0.82

Дальнее зарубежье 17.01.2023 15:30

ЕК выплатила Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из 18 млрд на 2023 год

Еврокомиссия (ЕК) во вторник осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год.

"Комиссия сегодня направила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на сумму до 18 млрд евро", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Последующие выплаты будут производить ежемесячно с марта в размере 1,5 млрд евро за раз.

В ЕК полагают, что с помощью этих средств Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты, пенсии, поддерживать функционирование основных общественных учреждений, в том числе больниц, школ и жилья для переселенцев. Помимо этого, помощь ЕС должна позволить Украине восстановить инфраструктуру и поддерживать макроэкономическую стабильность.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Согласно коммюнике Совета ЕС, сумма кредита, который предоставят Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.

"Цель состоит в оказании краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и первоначальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления с целью помощи Украине на ее пути к европейской интеграции", - заявляли в Брюсселе.

В пресс-релизе ЕК уточняется, что Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az