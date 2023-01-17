ЕК выплатила Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из 18 млрд на 2023 год

Еврокомиссия (ЕК) во вторник осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год.
"Комиссия сегодня направила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на сумму до 18 млрд евро", - говорится в пресс-релизе ЕК.
Последующие выплаты будут производить ежемесячно с марта в размере 1,5 млрд евро за раз.
В ЕК полагают, что с помощью этих средств Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты, пенсии, поддерживать функционирование основных общественных учреждений, в том числе больниц, школ и жилья для переселенцев. Помимо этого, помощь ЕС должна позволить Украине восстановить инфраструктуру и поддерживать макроэкономическую стабильность.
В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.
Согласно коммюнике Совета ЕС, сумма кредита, который предоставят Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.
"Цель состоит в оказании краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и первоначальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления с целью помощи Украине на ее пути к европейской интеграции", - заявляли в Брюсселе.
В пресс-релизе ЕК уточняется, что Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.
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