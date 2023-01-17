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Макроэкономика 17.01.2023 15:47

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста - Георгиева

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует понижать прогнозы роста мировой экономики, хотя и ожидает ослабления темпов роста в текущем году, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Сейчас я не ожидаю ухудшения прогноза, но рост в 2023 году замедлится, - сказала она в интервью CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - Мы ожидаем сокращения темпов роста на половину процентного пункта по сравнению с 2022 годом. Но хорошая новость заключается в том, что это будет низшей точкой, а в 2024 году мы ждем ускорения роста мировой экономики".

МВФ трижды ухудшал прогнозы в прошлом году. Согласно текущему прогнозу, в 2023 году глобальный ВВП вырастет на 2,7%. Июльский прогноз предусматривал подъем на 2,9%, апрельский - на 3,6%, январский - на 3,8%.

Китайская экономика способна достичь ожидаемых фондом темпов роста в 4,4%, если продолжит придерживаться политики смягчения антиковидных ограничений, отметила Георгиева. Однако времена, когда на Китай приходилось до 40% роста общемирового ВВП, прошли и вернутся нескоро, добавила она.

По мнению Георгиевой, центробанки пока не готовы прекратить повышать ставки и задуматься об их снижении, поскольку мировая инфляция хоть и замедлилась, но остается довольно высокой.

"Центробанкам нужно соблюдать осторожность и не снимать ногу с педали тормоза слишком рано", - сказала она.

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