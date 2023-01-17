Путин: газодобытчики РФ, несмотря на падение добычи в 2022г, получили хорошую прибыль

Российские газодобытчики отработали 2022 год с хорошей прибылью, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
Он отметил, что производство природного газа в России в 2022 году снизилось на 11,8%.
"При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно выросли из-за действий западных стран и в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - отметил Путин.
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