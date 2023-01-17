Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 79.07 -0.79 Brent 84.46 -0.82

ТЭК 17.01.2023 15:48

Путин: газодобытчики РФ, несмотря на падение добычи в 2022г, получили хорошую прибыль

Российские газодобытчики отработали 2022 год с хорошей прибылью, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Он отметил, что производство природного газа в России в 2022 году снизилось на 11,8%.

"При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно выросли из-за действий западных стран и в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны", - отметил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ФИНАНСЫ


Похожие новости


Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены Миллер обсудил с Эрдоганом газовый хаб и поставки газа Рост поставок газа из РФ в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов - Путин Газпром обсудил с премьером Монголии транзитный газопровод в Китай В Siemens выразили готовность устранить неисправности турбин «Северного потока», но ремонт проводить негде Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az