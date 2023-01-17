В Кыргызстан поступила партия турецких беспилотников

Кыргызстан закупил турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Anka и Aksungur, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети глава пресс-службы администрации президента республики Дайырбек Орунбеков.

"Были закуплены современные беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжы" и "Анка", они уже поступили в Кыргызстан", - заявил Орунбеков.

По его словам, после боестолкновений на границе с Таджикистаном уделяется особое внимание повышению обороноспособности страны.

Первые турецкие ударные БПЛА "Bayraktar" TB2 (Байрактар) поступили на вооружение Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстан в декабре 2021 года. 31 марта 2022 года в Иссык-Кульской области страны прошли военные учения с использованием беспилотников. 13 сентября 2022 года президент Кыргызстанa Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

12 октября 2022 года глава ГКНБ страны Камчыбек Ташиев на своей странице в социальной сети сообщил, что Кыргызстан приобрел у Турции ударные беспилотники Bayraktar Akinci.

Кыргызстан стала первой страной ОДКБ, закупившей турецкие БПЛА.