Азербайджан в 2022г экспортировал продукции АПК на $1,1 млрд

Азербайджан в 2022 году экспортировал продукции АПК и переработки на $1 млрд 140,865 млн, что на 3,2% больше 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.
В ведомстве подчеркнули, что, в том числе, в 2022 году экспорт фруктов составил 395,967 тыс. тонн (рост на 5,6%) на сумму $448,72 млн (+9,4%).
Х.Насирзаде
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