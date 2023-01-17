Азербайджан в 2022г экспортировал продукции АПК на $1,1 млрд

Азербайджан в 2022 году экспортировал продукции АПК и переработки на $1 млрд 140,865 млн, что на 3,2% больше 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

В ведомстве подчеркнули, что, в том числе, в 2022 году экспорт фруктов составил 395,967 тыс. тонн (рост на 5,6%) на сумму $448,72 млн (+9,4%).

Х.Насирзаде