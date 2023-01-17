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Регион 17.01.2023 16:05

Лондон призвал Ереван и Баку возобновить мирные переговоры

Великобритания призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам для урегулирования разногласий, заявил постоянный представитель этой страны при ОБСЕ Нил Буш.

«Мы призываем Армению и Азербайджан к проведению содержательных переговоров для достижения прочного и мирного урегулирования, обеспечивающего прочный мир и стабильность в регионе», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Буша в его заявлении.

Буш отметил, что Лондон предлагает «постоянную, непоколебимую и безоговорочную поддержку международным механизмам, включая ОБСЕ, которые работают над поддержанием мира между Арменией и Азербайджаном».

«Достижение мира возможно только путем мирного диалога», - добавил он.

Р.Керимов

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕГИОН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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