Лондон призвал Ереван и Баку возобновить мирные переговоры

Великобритания призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам для урегулирования разногласий, заявил постоянный представитель этой страны при ОБСЕ Нил Буш.

«Мы призываем Армению и Азербайджан к проведению содержательных переговоров для достижения прочного и мирного урегулирования, обеспечивающего прочный мир и стабильность в регионе», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Буша в его заявлении.

Буш отметил, что Лондон предлагает «постоянную, непоколебимую и безоговорочную поддержку международным механизмам, включая ОБСЕ, которые работают над поддержанием мира между Арменией и Азербайджаном».

«Достижение мира возможно только путем мирного диалога», - добавил он.

Р.Керимов