Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 79.07 -0.79 Brent 84.46 -0.82

ТЭК 17.01.2023 22:13

Китайская CGN увеличила выработку электроэнергии на 4,2% в 2022 году

China General Nuclear Power Corp. (CGN) увеличила выработку электроэнергии по итогам 2022 года на 4,2% - до 310,4 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Количество работающих атомных энергоблоков достигло 26, сообщает агентство "Синьхуа".

Общая установленная мощность АЭС в прошлом году выросла на рекордные 7,21 млн кВт и составляет более 35 млн кВт.

CGN является крупнейшим оператором атомных электростанций в Китае.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az