Китайская CGN увеличила выработку электроэнергии на 4,2% в 2022 году

China General Nuclear Power Corp. (CGN) увеличила выработку электроэнергии по итогам 2022 года на 4,2% - до 310,4 млрд кВт.ч, сообщила компания. Количество работающих атомных энергоблоков достигло 26, сообщает агентство "Синьхуа". Общая установленная мощность АЭС в прошлом году выросла на рекордные 7,21 млн кВт и составляет более 35 млн кВт. CGN является крупнейшим оператором атомных электростанций в Китае.

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