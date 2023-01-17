Оператор проекта ТАПИ представил талибам план объектов стройки, получил гарантии безопасности

Талибы заверили руководство TAPI Pipeline Company Limited, оператора строительства газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), что гарантируют безопасность реализации проекта.

Генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов в здании министерства внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" встретился с руководством силового блока движения, сообщает во вторник пресс-центр МВД талибов.

"Генеральный директор TAPI и другие официальные лица провели совместное совещание с представителями МВД, министерства национальной обороны и Главного управления разведки, обсудив обеспечение безопасности проекта", - говорится в сообщении.

На встрече, в которой также принял участие посол Туркмении в Афганистане Ходжа Овезов, состоялось всестороннее обсуждения безопасности данного проекта, руководителям силовых структур передан подготовленный план объектов.

"Директор департамента общественной защиты министерства внутренних дел мавлави Хамас в своем выступлении заверил, что проект TAPI является жизненно важным для афганского народа и что исламский эмират (так называют талибы свое правительство) сделает все возможное для обеспечения его безопасности", - сообщает пресс-центр МВД талибов.

Проект ТАПИ предусматривает строительство транснационального газопровода мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от туркменского месторождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность газопровода - более 1,8 тыс. км, из них 207 км - по территории Туркмении, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Мажоритарным акционером TAPI Pipeline Company Limited является туркменский госконцерн "Туркменгаз" (85% акций). По 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.