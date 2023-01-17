Зарплаты тренеров-селекционеров в Азербайджане с 1 января 2023г повышены на 15%

Кабинет министров Азербайджана во вторник утвердил повышение размера заработной платы главных специалистов по селекции в сфере спорта. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно постановлению кабинета министров, с 1 января 2023 года заработная плата данной категории спортивных специалистов составит 1230 манат в месяц (до 31 декабря 2022 года - 1070 манат). Таким образом, зарплаты тренеров-селекционеров повышены на 15%. Х.Насирзаде

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