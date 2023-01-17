Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2022г вырос до рекордных $227 млрд

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2022 году вырос в 1,7 раза, до $282,3 млрд со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум.

Оценочно в четвертом квартале 2022 года профицит текущего счета снизился до $31,4 млрд по сравнению с $48,0 млрд в третьем квартале, $78,5 млрд во втором и $69,5 млрд в первом квартале.

Объем российского экспорта товарами и услугами в 2022 году составил $628,1 млрд, что на 14% больше объема экспорта в 2021 году ($550,0 млрд). Таким образом, в прошлом году был превышен его прежний абсолютный максимум 2013 года ($592,0 млрд).

Объем импорта в 2022 году снизился по сравнению с показателем 2021 года на 9% - до $345,8 млрд с $379,9 млрд.