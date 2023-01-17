Болгария и Греция договорились возобновить проект нефтепровода в Бургас

Власти Болгарии и Греции согласились быстро возобновить строительство 300-километрового трубопровода для транспортировки нефти из греческого порта Александруполис в болгарский Бургас, заявил президент страны Румен Радев, слова которого приводят греческие СМИ.
"Мы договорились с премьер-министром Греции... как можно быстрее возобновить проект Бургас-Александруполис, но на этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас (а не наоборот - ИФ)", - заявил Радев на форуме "Болгарская энергетика - Стратегия 2023-2053".
По его словам, "это нужно нашему НПЗ, также другим НПЗ Черноморского региона, чтобы они могли получать нефть со всего мира".
Министр энергетики Болгарии Россен Христов выразил надежду, что в ближайшие недели будет подписан меморандум о взаимопонимании с Грецией, который позволит двум странам начать работу над структурой проекта трубопровода.
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