В Госдепе подтвердили визит Блинкена в Китай 5-6 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля и проведет там переговоры с новым главой МИД КНР Цинь Ганом, передают западные СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента, говорившего на условиях анонимности.
По словам собеседника журналистов, Байден прибудет в китайскую столицу 5 февраля, а на следующий день у него запланированы переговоры с китайским коллегой.
Ранее во вторник в МИД КНР сообщили, что Пекин приветствует готовящийся визит Блинкена, и что "стороны в настоящее время обсуждают отдельные детали" по поводу этой поездки.
Накануне газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Блинкен посетит Китай 5-6 февраля и проведет переговоры со своим китайским коллегой. По данным источников издания, "в повестку дня госсекретаря, вероятно, войдут конфликт в Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе против наркотиков, а также - тема американских граждан, задержанных в Китае".
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