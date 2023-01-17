Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал компании из ОАЭ изучить возможность производства "зеленого" водорода в республике.
"Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке "зеленого" водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане", - сказал Токаев, выступая в ходе инвестиционного "круглого стола" в Абу-Даби во вторник. Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.
Токаев также напомнил, что Казахстан планирует ввести 11 гигаватт чистой энергии и полностью преобразовать энергетический сектор. "В этой связи мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало", - отметил он.
Как сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана, ведомство, Казахстанский фонд прямых инвестиций и Masdar (ОАЭ) подписали соглашение о принципах, направленное на реализацию проекта в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане.
В соответствии с документом, стороны будут совместно разрабатывать проект строительства ветроэлектростанции, первая фаза которой будет направлена на реализацию мощности в 500 МВт с возможным использованием системы накопления электроэнергии.
По данным ведомства, проект планируется реализовать в Жамбылской и/или Туркестанской областях. Начало строительства планируется в 2025 году.
Документ был подписан в рамках официального визита главы Казахстана в ОАЭ.
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги
Нидерландская Damen Shipyards Group приступила к реализации проектов в Азербайджане
Алиев прибыл в Швейцарию для участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе
Россияне не спешат бронировать туры в Турцию на лето даже со скидками
В Азербайджане выявлен 71 новый случай COVID-19
Более половины богатств на планете принадлежит 81 миллиардеру
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Германия консультируется с союзниками по вопросу поставок танков в Украину - Шольц
Киссинджер считает, что Украину в будущем нужно будет принять в НАТО
США располагают более чем 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях - эксперты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2022 год
Банк Республика открыл новый филиал «Центр МСБ » для предпринимателей
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают