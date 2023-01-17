Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал компании из ОАЭ изучить возможность производства "зеленого" водорода в республике.

"Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке "зеленого" водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане", - сказал Токаев, выступая в ходе инвестиционного "круглого стола" в Абу-Даби во вторник. Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

Токаев также напомнил, что Казахстан планирует ввести 11 гигаватт чистой энергии и полностью преобразовать энергетический сектор. "В этой связи мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало", - отметил он.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана, ведомство, Казахстанский фонд прямых инвестиций и Masdar (ОАЭ) подписали соглашение о принципах, направленное на реализацию проекта в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане.

В соответствии с документом, стороны будут совместно разрабатывать проект строительства ветроэлектростанции, первая фаза которой будет направлена на реализацию мощности в 500 МВт с возможным использованием системы накопления электроэнергии.

По данным ведомства, проект планируется реализовать в Жамбылской и/или Туркестанской областях. Начало строительства планируется в 2025 году.

Документ был подписан в рамках официального визита главы Казахстана в ОАЭ.