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Регион 17.01.2023 21:35

Тегеран заявляет о взаимодополняющей роли России и Ирана на энергорынке

Тегерану и Москве следует играть "взаимодополняющую роль" на энергетическом рынке, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече с помощником президента РФ Игорем Левитиным в Тегеране.

Как сообщает агентство "Тасним", Шамхани указал на необходимость того, чтобы Иран и Россия играли "взаимодополняющую роль на мировом энергетическом и транзитном рынке".

Шамхани также призвал к созданию совместных структур для противодействия санкциям. По его словам, санкции западных стран, в частности США, мешают развитию отношений между разными странами и приводят к эскалации региональных и глобальных кризисов.

Он также отметил важность активизации осуществления двусторонних экономических проектов в рамках договоренностей, достигнутых ранее президентами Ирана и России.

Согласно "Тасним", Левитин со своей стороны заявил, что у Ирана большие возможности в сфере энергетики и транзита энергоресурсов, поэтому российские компании заинтересованы в инвестициях в инфраструктурные проекты Ирана.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭНЕРГЕТИКА


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