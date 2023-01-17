Тегеран заявляет о взаимодополняющей роли России и Ирана на энергорынке

Тегерану и Москве следует играть "взаимодополняющую роль" на энергетическом рынке, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече с помощником президента РФ Игорем Левитиным в Тегеране.

Как сообщает агентство "Тасним", Шамхани указал на необходимость того, чтобы Иран и Россия играли "взаимодополняющую роль на мировом энергетическом и транзитном рынке".

Шамхани также призвал к созданию совместных структур для противодействия санкциям. По его словам, санкции западных стран, в частности США, мешают развитию отношений между разными странами и приводят к эскалации региональных и глобальных кризисов.

Он также отметил важность активизации осуществления двусторонних экономических проектов в рамках договоренностей, достигнутых ранее президентами Ирана и России.

Согласно "Тасним", Левитин со своей стороны заявил, что у Ирана большие возможности в сфере энергетики и транзита энергоресурсов, поэтому российские компании заинтересованы в инвестициях в инфраструктурные проекты Ирана.