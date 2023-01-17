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Внешняя политика 17.01.2023 21:35

Байрамов и Лавров обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущие вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги.

«Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана имеют законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой, на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент и указал на необходимость выполнения законных требований протестующих», - отмечается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также заявил, что утверждения о закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армян, проживающих на территории Азербайджана, и создании гуманитарного кризисной ситуации беспочвенны.

В связи с этим было подчеркнуто, что ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, что опровергает безосновательные претензии армянской стороны.

В то же время было заявлено, что недопустимо, чтобы лица, выдающие себя за «представителей» армянских жителей, проживающих на территориях Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно создавали впечатление «блокады» и «гуманитарного кризиса».

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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