Байрамов и Лавров обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Стороны обсудили текущие вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги.
«Байрамов подчеркнул, что граждане Азербайджана имеют законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой, на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент и указал на необходимость выполнения законных требований протестующих», - отмечается в сообщении.
Глава МИД Азербайджана также заявил, что утверждения о закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армян, проживающих на территории Азербайджана, и создании гуманитарного кризисной ситуации беспочвенны.
В связи с этим было подчеркнуто, что ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, что опровергает безосновательные претензии армянской стороны.
В то же время было заявлено, что недопустимо, чтобы лица, выдающие себя за «представителей» армянских жителей, проживающих на территориях Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно создавали впечатление «блокады» и «гуманитарного кризиса».
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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