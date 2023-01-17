Нидерланды решили передать Украине систему ЗРК Patriot

Власти Нидерландов приняли решение передать Украине ЗРК Patriot, сообщают во вторник западные СМИ. По их информации, это решение озвучил находящийся с визитом в Вашингтоне нидерландский премьер Марк Рютте. При этом в сообщениях говорится о передаче одного подобного комплекса из Нидерландов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».