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ТЭК 17.01.2023 22:36

Wintershall Dea заявила о намерении уйти из РФ после введения регулирования на продукцию СП

Германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала "экономической экспроприацией", объявила о намерении покинуть Россию.

Компания не приводит детальных подробностей относительно механизма выхода, обозначая лишь общий вектор: "Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства".

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, WINTERSHALLDEA, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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