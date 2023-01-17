Wintershall Dea заявила о намерении уйти из РФ после введения регулирования на продукцию СП

Германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала "экономической экспроприацией", объявила о намерении покинуть Россию.

Компания не приводит детальных подробностей относительно механизма выхода, обозначая лишь общий вектор: "Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства".