CISCO в Азербайджане осуществит проект по цифровизации школ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе провел встречу с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом.

По информации на сайте президента, на встрече было отмечено, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и CISCO осуществляется успешное сотрудничество.

Дидрих сообщил о реализации проекта цифровизации в одной из школ Азербайджана.

«Планируется, что данный проект охватит сотни школ в нашей стране», - подчеркивается в информации.

Алиев отметил успешную реализацию проектов «Умный город» и «Умное село» в Зангиланском районе, сказал, что эту работу планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией CISCO «Доклад о структуре умного села в Азербайджане».

«В ходе собеседники затронули применение технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов