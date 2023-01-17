CISCO в Азербайджане осуществит проект по цифровизации школ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе провел встречу с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом.
По информации на сайте президента, на встрече было отмечено, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и CISCO осуществляется успешное сотрудничество.
Дидрих сообщил о реализации проекта цифровизации в одной из школ Азербайджана.
«Планируется, что данный проект охватит сотни школ в нашей стране», - подчеркивается в информации.
Алиев отметил успешную реализацию проектов «Умный город» и «Умное село» в Зангиланском районе, сказал, что эту работу планируется осуществить и на других освобожденных от оккупации территориях.
Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией CISCO «Доклад о структуре умного села в Азербайджане».
«В ходе собеседники затронули применение технологий компании CISCO в использовании водных ресурсов в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области образования и кибербезопасности», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
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