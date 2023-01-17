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ТЭК 17.01.2023 23:43

Алиев обсудил с главой Fortesque ВИЭ-проекты в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в Давосе провел встречу с главой компании Fortesque Future Industries Эндрю Форестом.

Как сообщается в информации на сайте главы государства, на встрече было отмечено, что меморандум, подписанный в декабре 2022 года между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Fortesque Future Industries, предусматривает реализацию проекта по производству в стране 12 тысяч Мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Кроме этого, стороны подчеркнули значение подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

На встрече было отмечено значение поставок «зеленой энергии», производимой в Азербайджане, на европейский рынок в будущем в рамках данного проекта.

Кроме этого, Алиев и Форест подчеркнули значение сотрудничества в реализации в Азербайджане проекта по производству водорода, в том числе зеленого водорода.

«Меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, позволят нашей стране производить до 22 тысяч Мегаватт ветряной и солнечной энергии. Предусматривается, что производство части данной энергии в объеме 12 тысяч Мегаватт будут осуществлять SOCAR и компания Fortesque Future Industries», - подчеркивается в информации.

«В ходе беседы также отмечалось, что в Азербайджане имеется благоприятная инвестиционная среда и страна обладает богатым потенциалом возобновляемой энергии (ВИЭ). Кроме этого, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - отмечается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, FORTESQUE, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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