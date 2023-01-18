Инфляция в Великобритании в декабре замедлилась до минимума за 3 месяца

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре.
Динамика инфляции совпала с консенсус-прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.
Замедление инфляции было отмечено второй месяц подряд, при этом темпы роста потребительских цен стали минимальными за три месяца.
Ослабление инфляции обусловлено, в первую очередь, менее значительным ростом стоимости автомобильного топлива (на 11,5% против 17,2% в ноябре), при этом подъем цен в ресторанах и гостиницах достиг рекордных с 1991 года 11,4% (месяцем ранее - 10,2%), отмечается в сообщении ONS. Продукты питания подорожали на 16,9%, что является самым существенным увеличением с 1977 года.
Рост потребительских цен в стране в декабре относительно предыдущего месяца составил 0,4%, как и месяцем ранее, что тоже совпало с прогнозом экспертов.
Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в прошлом месяце повысились на 6,3% за год и на 0,5% за месяц. В ноябре подъем этих показателей составил соответственно 6,3% и 0,3%.
Розничные цены (индекс RPI) в декабре взлетели на 13,4% в годовом выражении, месяцем ранее рост составлял 14%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.
В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 0,6% после аналогичного подъема в ноябре.
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