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Транспорт и связь 18.01.2023 20:10

Продажи автомобилей в Евросоюзе в 2022г упали на 4,6% - до минимума с 1993г

Продажи автомобилей в Европейском союзе в декабре увеличились на 12,8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам прошлого года они упали на 4,6% и стали минимальными с 1993 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам пятого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено, в первую очередь, низкой базой сравнения. Объемы продаж по-прежнему остаются гораздо ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда они превышали 1 млн машин.

Число автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 896,967 тыс. по сравнению с 795,13 тыс. годом ранее, согласно данным ACEA.

При этом только на двух основных рынках ЕС продажи увеличились: в Германии - на 38,1%, в Италии - на 21%. Между тем во Франции они снизились на 0,1%, в Испании - на 14,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в декабре повысилось на 14,8% и достигло 1 млн 91,119 тыс.

В целом по итогам 2022 года регистрация автомобилей в Евросоюзе сократилась на 4,6% - до 9 млн 255,93 тыс. В основном это было обусловлено дефицитом запчастей в первом полугодии, отмечается в сообщении ACEA.

В Германии продажи выросли на 1,1%, в то время как во Франции они снизились на 7,8%, в Испании - на 5,4% и в Италии - на 9,7%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в минувшем году уменьшились на 5,2%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 14,1%, группы Renault - на 4,3%, группы BMW - на 5,1%, Mercedes-Benz - практически не изменились.

Между тем южнокорейская Hyundai (с учетом Kia) увеличила реализацию автомобилей на 2,6%, японские Toyota и Honda - на 7,7% и 4,4% соответственно.

Продажи американской Ford сократились на 2,3%, японских Nissan и Mazda - соответственно на 10,2% и 11,2%.

Число новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в 2022 году уменьшилось на 4,1% - до 11 млн 286,939 тыс.

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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