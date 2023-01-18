Россия пока не видит серьезных предложений Запада по переговорам на Украине - Лавров

Москва готова будет рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока таких предложений не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о перспективах переговоров России и Запада по Украине.

Однако, по словам министра, "предложений серьезных пока мы не видим".