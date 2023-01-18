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Финансы 18.01.2023 13:46

Bank Respublika по итогам 2022г сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил в 2022 году список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по объему льготных кредитов, выданных бизнесу.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika в 2022 году из средств фонда выдал предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 28,3 млн манатов (+39,4% от показателя 2021г – ИФ).

На втором месте по объему кредитования бизнеса - Kapital Bank (15,9 млн манатов), третье место занял RabitaBank (14,8 млн манатов).

В топ-5 по объему кредитования из средств SIF также вошли «PASHA Bank» (13,2 млн манатов) и «Xalq Bank» (9,9 млн манатов).

Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021 года также возглавлял список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 20,3 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, SIF, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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