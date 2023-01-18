Турпоток в Азербайджан в 2022г удвоился

Число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом турпоток в Азербайджан в 2022 году по сравнению с доковидным периодом –2019 годом - оказался ниже в 2 раза.

По данным ведомства, 27,9% туристов прибыли из Российской Федерации, 19,5% - из Турции, 10,6% - Ирана, 6% - Саудовской Аравии, 5,1% - Грузии, 3,8% - Индии, 3,2% - Пакистана, 2,6% - ОАЭ, 1,9% - Казахстана, 1,7% - Украины, 1,6% - Узбекистана, 1,5% - Израиля, 1,4% - Кувейта, по 1,2% - Омана и Беларуси, 10,8% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 74,8% - мужчины, 25,2% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с 2021 годом увеличился в 2,3 раза - до 357,9 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,9 раза - до 569,8 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 2,1 раза - до 73,3 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в прошлом году увеличилось в 1,5 раза - до 1 млн 489,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 3,1 раза, в Грузию – в 1,7 раза, в Турцию – в 1,4 раза, в РФ – на 12,9%.

44% граждан Азербайджана посетили Турцию, 18% - Россию, 13,6% - Иран, 8,6% - Грузию и 15,8% - другие страны.

64,2% выездного турпотока составили мужчины, женщины - 35,8% женщины.

Х.Насирзаде