Kromatix SA планирует создать предприятие в СЭЗ в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный исполнительный директор швейцарской компании «Kromatix SA» Рафик Ханбали обсудили на встрече в Давосе (Швейцария) в среду возможность использования в Азербайджане технологий, позволяющих использовать стеклянные элементы фасадов зданий в качестве солнечных панелей.

Согласно информации на сайте главы азербайджанского государства, на встрече обсуждались деятельность «Kromatix SA» и ее продукция, а также вопросы производства энергии с применением новых технологий в Азербайджане.

«На встрече было отмечено, что Kromatix SA создает технологии, позволяющие использовать стеклянные элементы фасадов зданий в качестве солнечных панелей за счет специальных технологий и покрытий. Принимая во внимание важность устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, особенно с учетом объявления освобожденных от оккупации азербайджанских территорий зоной зеленой энергии, состоялся обмен мнениями по использованию этих технологий и в зданиях и сооружениях в нашей стране», отмечается в информации.

Ханбали проинформировал Алиева о планах компании по созданию предприятия в Азербайджане, в частности, на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

В качестве пилотного была отмечена важность проекта по облицовке здания школы в Джабраильском районе, который планирует реализовать «Kromatix SA». Было подчеркнуто, что в будущем этот подход планируется применять и в других школах.

Алиев поддержал планируемые проекты компании в Азербайджане и предоставил информацию о возможностях экономического развития в стране, условиях выхода на внутренний и другие рынки региона.

На встрече отмечено, что заложена основа сотрудничества между компанией «Kromatix SA» и Государственным комитетом Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

Алиев пригласил руководителя компании «Kromatix SA» посетить Азербайджан, в том числе территории, освобожденные от оккупации (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ-Аз), и это приглашение было принято.

Р.Керимов