Глава Евросовета высказался за поставки танков Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он поддерживает планы поставок танков на Украину.

"Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений. Я лично за поставки танков Украине", - сказал Мишель в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что Евросоюз будет помогать Украине "столько, сколько понадобится".

"Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира", - пообещал глава Евросовета.

В начале недели сообщалось, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Bloomberg заявил, что Германия ведет консультации с союзниками по возможной передаче танков Украине.