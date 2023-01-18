Пора закрыть дело Ассанжа - глава австралийского правительства

Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз считает, что дело основателя WikiLeaks пора завершить.
"Я согласен, уже хватит. Пришло время закрыть это дело. Я четко выражал свою позицию и американской администрации, и британскому правительству, и моя позиция остается неизменной", - сказал он в интервью австралийскому радио.
Однако, по его словам, сама Австралия не может решить эту проблему, поскольку "США в соответствии с американским законодательством требуют экстрадировать человека из Великобритании, где действуют британские законы".
"Австралия предпринимает дипломатические усилия, и способы, которыми такие проблемы часто решаются, при всем уважении, не имеют отношения к радиоинтервью", - добавил Элбаниз, подчеркнув, что речь идет о "согласованных дипломатических усилиях".
США добиваются экстрадиции Ассанжа из Великобритании, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.
В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.
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