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Дальнее зарубежье 18.01.2023 15:02

Пора закрыть дело Ассанжа - глава австралийского правительства

Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз считает, что дело основателя WikiLeaks пора завершить.

"Я согласен, уже хватит. Пришло время закрыть это дело. Я четко выражал свою позицию и американской администрации, и британскому правительству, и моя позиция остается неизменной", - сказал он в интервью австралийскому радио.

Однако, по его словам, сама Австралия не может решить эту проблему, поскольку "США в соответствии с американским законодательством требуют экстрадировать человека из Великобритании, где действуют британские законы".

"Австралия предпринимает дипломатические усилия, и способы, которыми такие проблемы часто решаются, при всем уважении, не имеют отношения к радиоинтервью", - добавил Элбаниз, подчеркнув, что речь идет о "согласованных дипломатических усилиях".

США добиваются экстрадиции Ассанжа из Великобритании, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

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